Kimseye söyleyemiyorlar! Doğumdan sonra babalara dikkat

İskoçya’da yapılan bir araştırma, yeni baba olan erkeklerle ilgili şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Her 10 babadan biri, bebek sahibi olduktan sonraki yıl içinde depresyon geçiriyor. Türkiye'de de durum farklı değil.

Gülşah Karaman / Milliyet.com.tr - İskoçya'daki Kraliyet Psikiyatri Koleji'nden psikiyatrist doktor Selena Gleadow-Ware, eşinin doğum yapmasından sonra birçok erkeğin gizli depresyon yaşadığını kanıtlayan bir araştırma yayınladı. İstatistiklere göre erkeklerin yüzde 8 ila 10'unun, eşinin doğum yapmasından sonra depresyon geçirdiği ortaya çıktı. Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu, “Erkekler duygu ve düşünceleriyle ilgili konuşmaktan pek hoşlanmazlar, sıkıntılarını anlatmak istemezler. Bu yüzden çoğu zaman depresyon yaşadıklarını saklayabiliyorlar” diyerek doğum sonrası erkeklerdeki gizli depresyona dikkat çekti.

'DEPRESYON 1 YIL SÜREBİLİR’

Erkekler depresyona girdiğinde kilo alma, kilo kaybı ya da kaygı gibi sorunların oluşabileceğine ve bebek sahibi olunmasının ardından yeterince uyumamanın öfkeli olunmasına yol açabileceğine dikkat çeken Aydoğdu, “Öfkenin derecesi gün geçtikçe artıyor ve şiddetli kavgalara sebep oluyorsa, bunun erkeklerde doğum sonrası depresyon belirtisi olduğunu anlamak gerekir. Ayrıca içe kapanma da görülebilir” dedi.

Türkiye’de de sistemin aynı şekilde olduğunu vurgulayan Yasemin Aydoğdu, kadınların doğumdan sonraki döneminde erkeklerin de stresli olduğunu ve depresyona girdiklerinin altını çizdi. Aydoğdu, özellikle depresyonun belirtilerinin doğum gerçekleştikten 1 yıl sonrasına kadar devam ettiğini de ekledi.

DUYGULARINI GİZLEYİP SAKLIYORLAR

Erkeklerin bu dönemde yaşadıkları stresi gizlediğini, kadınların ise duygu ve davranışlarından dolayı daha belirgin olarak yaşadığını ifade eden Yasemin Aydoğdu, “Erkekler bu süreçte ailesinden, arkadaşlarından ve yaşamdan keyif almaz, dolayısıyla yaşam şekli değişir. Eşiyle iletişimi azalır, tartışır ve ona karışır. Erkekler duygu ve düşünceleri ile ilgili konuşmaktan pek hoşlanmazlar, sıkıntılarını anlatmak istemezler. Bu yüzden çoğu zaman depresyon yaşadıklarını saklayabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Öte yandan babanın yaşamına katılan bebeğin duygularını aşırı yaşamasına sebep olduğunu vurgulayan Aydoğdu, “Erkekler sorunları yokmuş gibi görünerek, içten içe sıkıntı hissederler. Yeni yaşama alışırken olumsuzluklar olabilir. Dolayısıyla bu sorumlulukların verdiği stres sebebiyle de doğum sonrası psikolojik sorunlar yaşayabiliyorlar” bilgisini paylaştı.

BU EYLEMLER İYİLEŞMEYE FAYDA SAĞLIYOR

Ruhsal sorunları bulunanlarda, geçmişte travma yaşayanlarda, destekten yoksun olanlarda ve eşi depresyonda olanlarda, doğum sonrası depresyon olasılığı artabiliyor. Uzman Psikolog Aydoğdu, depresyon sürecinde erkeğin sabretmesi, eşine yardımcı olması, bebeğin ihtiyaçlarını eşiyle ortaklaşa karşılamasının hem meşguliyet olacağını hem de süreci atlatması açısından faydalı olacağını söyledi.

Aydoğdu, böyle durumlarda kişi bir uzmandan psikolojik destek alamıyorsa, benzer durumu yaşayan dost ve akrabalarla bu sorunu paylaşmasının iyi geleceğini ifade etti.

KADINLAR EŞİNİN PSİKOLOJİK SORUN YAŞADIĞINI NASIL ANLAR?

Psikolog Aydoğdu, erkeklerin, yaşadığı psikolojik durumu vakit geçmeden eşiyle paylaşmasını önerip, kadının doğum sonrası eşinde gördüğü değişimleri bir uzmanla görüşüp psikolojik yardım alması için ikna etmesinin yararlı olacağını vurguladı.

Aydoğdu, “Kadın eşinde öfke, fiziksel ya da psikolojik şiddet, içe kapanma, bebekten uzak durma, eşiyle iletişiminde azalma, eşiyle tartışma, eşine çok karışma, ailesinden, arkadaşlarından ve yaşamdan keyif almama, duygu ve davranışlarında herhangi değişiklikler gibi sıkıntılardan bir ya da birden fazlasını gözlemliyorsa psikolojik sorun yaşadığını anlayabilir” diyerek kadınları uyardı.

DOĞUM SONRASI SAĞLIKLI BİR İLETİŞİM İÇİN...

Kadının da erkeğin de sıkıntı çektiği her konuyu olumlu cümlelerle ve uygun bir şekilde karşılıklı konuşmaları gerektiğinin altını çizen psikolog Aydoğdu, ev işlerini ve bebek bakımını birlikte yapmalarının, anne-baba-çocuk iletişiminin daha iyi olmasını sağladığını, evlilik sürecinde oluşabilecek sıkıntıları önlediğini açıkladı. Aydoğdu, “Eşler bu süreci sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde devam ettirmelidirler. Açık havada birlikte zaman geçirmek, güzel anılar biriktirmek, bu anların fotoğrafını çekmek de aile bağlarını kuvvetlendirir. Zor zamanları aşabilmeyi sağlar” ifadelerini kullandı.

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