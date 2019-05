"KIRGINLIK VE KÜSLÜK YOK"

UBP Gazimağusa milletvekili Sunat Atun, partisi ile herhangi bir kırgınlık ve küslüğünün olmadığını açıkladı.

Atun, BRT’ye yaptığı açıklamada, UBP-HP koalisyon hükümetinin güvenoyu alacağı dönemde yurt dışında olmasından kaynaklanan söylemlere açıklık getirdi.

Atun, bakan olarak atanmadığından dolayı partiye tepkili olduğu söylemlerin tamamen gerçek dışı olduğunu, Parti Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’ın bilgisi dahilinde daha önceden planlanmış bir yurt dışı seyehatinden dolayı güven oylaması sırasında adada olamayacağını söyledi.

Atun’un açıklaması şöyle:

“Yeni hükümetimizin programı mecliste görüşülüyor,hayırlı olsun.‬ Önceden yapmış olduğum bir program nedeniyle Sayın Genel Başkan’ın da bilgisinde izinli olarak halen yurtdışındayım. Devletimiz KKTC’nin UBP’ne her zaman ihtiyacı vardır. Özellikle bu dönem Vatandaşlarımız, daha önceki dörtlü koalisyonun yaşattığı yıkıntının derin tesiri altında kavrulmaktadır. Ülkemizde ekonomik geçim zorluğu her geçen gün derinleşmektedir. UBP hükümetlerinde hangi diğer partiyle ortaklık yapıldığına dair veya makamlara kimler atanmalıydı gibi konular ancak teferruat düzeyinde kalır. Bu tür tartışmalara taraf olmak, buna bağlı olarak hükümetin güvenoylamasına yönelik tepkisel bir davranışta bulunmak, siyaset anlayışımla bağdaşabilir değildir. Böyle bir seviyeden hareket etmem de söz konusu değildir. Eğer bir tepkim olsaydı, bunu icra edeceğim mecra daha farklı olurdu. Ancak tepkim yoktur, gönülden bağlı olduğum partime her zaman her koşulda neferi olarak desteğim vardır. Haliyle yurtdışında bulunmamın bununla alakalı olmadığını net bir dille ifade etmek isterim. 7 sene bakanlık yapmış, tarihi anlaşmalara imza atmış, halen devam etmekte olan birçok projenin altında imzası olan bir siyasetçiyim. Makamların da gönlümde zerre kadar değeri yoktur. Benim için esas olan, halkıma hizmet etmek ve gönülden bağlı olduğum partim UBP`nin başarılı olmasıdır. Bu bağlamda milletvekili olarak görevlerimi gerektiği düzeyde yerine getirmeye ve partimin başarı göstermesi için çalışmaya devam edeceğim. Sn. Başbakan Tatar’a ve bakan olarak atanan arkadaşlarıma başarılar diliyorum”