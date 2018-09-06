Kırmızı halıda vampir şıklığı!

Merakla beklenen vampir dizisi ‘Yaşamayanlar’ önceki gün görkemli bir gala ile izleyici karşısına çıktı. ‘Vampimler’ ve ‘Vampir Avcıları’ olarak ikiye ayrılan ekibin şıklığı ise geceye damga vurdu

Başrolünü Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç’in paylaştığı, Alphan Eşeli’nin hikayesini yazıp proje tasarımı ve yönetmenliğini üstlendiği yeni vampir dizisi ‘Yaşamayanlar’ın galası önceki gece Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda yapılan görkemli bir davetle gerçekleştirildi. ‘Yaşamayanlar’ dizisi oyuncuları ‘Vampirler’ ve ‘Vampir Avcıları’ ekibi olarak tam kadro kırmızı halıda yönetmen Alphan Eşeli’yle birlikte poz verdi. Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleşen galanın atmosferi, dizinin konseptine uygun dekorasyonuyla düzenlendi. Galanın önce çıkan isimlerinden biri de Elçin Sangu’ydu. ‘Yaşamayanlar’ın güzel oyuncusu beyaz elbisesi ile şıklığını konuşturdu.