KIŞIN GELMESİYLE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI!

Kışın gelmesiyle yağışlı hava etkili olmaya başladı. Bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında…

Ülkemizi son günlerde etkisi altına alan yağışlı hava sürüyor. Meteoroloji dairesi yağışların sağanak veya gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceğini açıkladı. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada metrekareye düşmesi beklenen yağış miktarının 50 ile 75 kilogram arasında olacağı uyarında da bulunuldu. Günlerdir devam eden yağışlar Lefkoşa’da dere yataklarında su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Güzelyurt’ta ise şiddetli fırtına ve yağışlar küçük çaplı zarar neden oldu.

Bölgedeki BRT muhabiri fırtına nedeniyle Güzelyurt-Lefke eski yolunda bulunda bir evin damına ağaç devrildiğini bildirdi.

Özgün Faruk’a ait fabrikada ise bir ağacının devrilmesi sonucu elektrik telleri zarar gördü.

Lefke’de de yağmur etkili oldu.Derelerde su seviyesi yükselirken şu an için taşma tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Lapta’da ise dün akşam dolu yağışı etkili oldu.