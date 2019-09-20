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Kıvanç 5 milyonluk tişörtle gecelerde

Kıvanç 5 milyonluk tişörtle gecelerde

Kıvanç 5 milyonluk tişörtle gecelerde

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5 milyon TL karşılığında uzun zamandır çalıştığı giyim markasıyla tekrar anlaşan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam Etiler’de akşam yemeği yedi.

Çıkışta muhabirlerin ısrarlı sorularına karşı Tatlıtuğ, “Arkadaşlar başka bir zaman konuşalım” cevabını verdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un önceki gün giydiği tişörtle dışarıya çıkması dikkatler-den kaçmazken, Tatlıtuğ arkadaşlarını yolcu etmesinin ardından aracına binerek mekandan ayrıldı. 

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