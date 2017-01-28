"KIVANÇ GİBİ KOCAM OLSA..."

Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya’da geleneksel aile yemeğindeydi.

Ailesini uğurladıktan sonra gazetecilerle sohbet eden Avşar Kızı, Kıvanç Tatlıtuğ’un rol aldığı dizinin konusundan hareketle kendisine, “Âşık olduğunuz insan ailenizin düşmanı çıksa ne yapardınız?” diye sorulduğunda kahkahalar atarak “Konu Kıvanç’sa işler değişebilir, aile maile hak getire” yanıtını verdi.

Gazetecilerin, “Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer bu iltifatları duymasın” demesi üzerineyse, “Bilmiyor mu kocasının ne kadar yakışıklı olduğunu? Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir kocam olsa kıskanırdım” dedi.

DEMET'İN AÇIKLAMASI SAMİMİ

Avşar, kendisine Demet Akalın’ın “Hülya’yı baştan yaratacağım” dediği hatırlatıldığındaysa şunları söyledi:

“Haklıdır aslan. Demet çok güzel albüm yapıyor. Yeniden yaratmak meselesi değil ama bana uygun, gündem yaratacak bir şarkı bulmuştur belki. Açıklamasını samimi ve iyi niyetli buldum.”

Helin Avşar, aile yemeğinden elinde kırmızı bir gülle çıktı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hikâyesinde yeni sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Avşar, yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti ve ekledi: “İlişkimiz çok taze. Kesin bir şey konuşmak istemiyorum.”