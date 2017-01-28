MİDESİNDEN ÇIKTI! TAM 2 METRE...

İngiltere’de adı açıklanmayan 48 yaşındaki bir adamın midesinden yaklaşık 2 metre uzunluğunda domuz tenyası çıkarıldı.

Yaklaşık 2 ay boyunca süren karın ağrılarına dayanamayan adam doktora gidince midesinde 2 metrelik bir domuz tenyasıyla yaşadığını öğrendi. Acilen parazitten kurtulması gereken adam operasyona alındı ve 1 buçuk saat süren ameliyat sonunda adamın ağzından tenya çıkarıldı.

Söz konusu olayda da adamın midesindeki domuz tenyasının uzunluğu doktorları bile şaşkına çevirdi. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Cyriac Phillips tıp kariyeri boyunca bu kadar uzun bir parazit görmediğimi söyledi.

Mide parazitleri hayati organlara kadar gidebilen insan sağlığına karşı oldukça tehlikeli kurtlar. Beyinde felce bile neden olabilirler. Domuztenyaları ise az pişmiş y ada pişmemeiş domuz eti tüketmekten oluyor.