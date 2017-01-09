KIVANÇ TATLITUĞ KIBRIS'A YERLEŞİYOR!

Türkiye'deki yoğunluktan bunalan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Kıbrıs'ta villa almak için harekete geçti.

Milliyet / Cadde yazarı Sefa Karahasan'ın bugün köşesinde bu konuyla ilgili önemli iddialarda bulundu.

İşte Karahasan'ın yazısında Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili o bölüm;

Ajda Pekkan, Cenk Eren gibi isimlerin Kıbrıs’tan ev aldıklarını yazmıştık. Son dönemde de Ada’nın turizm şehri Girne’ye sanatçıların ilgisi artmış durumda. Türkiye’nin yoğun temposundan yorulan sanatçılar kendilerini Ada’ya atıyor. emlak sektörünü yakından takip eden isimler arasına Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in de katıldığını söyleyebiliriz. Boşanacaklar iddialarının ortaya çıktığı bir anda Girne’de lüks bir otelde tatil yapan çiftin; ülkedeki sakinliği sevdiği belirtildi. Bu nedenle ikilinin bir villa almak için araştırma yaptığı iddia edildi.

Popüler bir bölge

Tatlıtuğ çiftinin gelecek günlerde de yeniden Kıbrıs’a gideceği ve bu yöndeki çalışmalarını sonuçlandıracağı konuşuluyor. Öğrenilenlere göre, çift Girne’nin popüler bölgesi ve lüks villaların bulunduğu Ozanköy’den bir villa alacak. Öte yandan neredeyse her hafta Kıbrıs’ta sahneye çıkan Sibel Can, Serdar Ortaç ve oyuncu Necati Şaşmaz gibi isimlerin de Girne’den ev almak istediğini belirtelim.