Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Bali'de aşk tazeledi

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Endonezya'nın Bali Adası'na tatile gitti

En son 'Çarpışma' dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun geçen sezonun stresini atmaya devam ediyor.

Yaz tatilinin büyük bölümünü Türkiye'de teknesinde geçiren ünlü oyuncu bu kez eşi Başak Dizer ile yurt dışı tatiline çıktı.

Gözlerden uzakta tatil yapmak isteyen çift tercihlerini Bali'den yana kullanandı.

Tarihi yerleri gezip Bali'yi yeniden keşfeden mutlu çift tatilden renkli fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Başak Dizer Tatlıtuğ eşinin bu fotoğrafını 'this is cool' notuyla yayınladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Bali Adası'nda aşk tazeledi...