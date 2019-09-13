Çok sık başınız dönüyorsa dikkat!

Tansiyon düşüklüğü nedenleri ve tedavisi…

Baş dönmesi, bayılma, bulanık görme, mide bulantısı, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği gibi belirtileri olan tansiyon düşüklüğü hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… İşte, Tansiyon düşüklüğü nedenleri ve tedavisi…

Tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon) genellikle herhangi bir belirti veya soruna neden olmaz, çünkü kan basıncınız ne kadar düşük olursa felç veya kalp hastalığı riskiniz de o kadar düşük olur. Ancak baş dönmesi, mide bulantısı veya başka semptomlar yaşarsanız doktora başvurmanızda fayda vardır. Şimdi, Tansiyon düşüklüğü nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜ HAKKINDA

Birçok insan düşük tansiyondan (hipotansiyon) endişe duyar, ancak çoğunlukla buna gerek yoktur. Bazı insanlar normalden düşük bir kan basıncı seviyesine sahiptir. Genel olarak bu iyi olarak kabul edilir, çünkü kan basıncınız ne kadar düşük olursa felç veya kalp hastalığı riskiniz de o kadar düşük olur. Ancak, birkaç vakada kan basıncının düşük olması sorunlara neden olabilir, bu nedenle doktorunuzla konuşmanız gerekebilir.

Tansiyon ölçülürken tansiyon aletindeki ilk numara (üstteki) atar damarlarda kalbin damarları kanla doldurduğundaki sırada ortaya çıkan basınç; ikinci numara (alttaki) ise kalp atışlar arasında dinlenirken gerçekleşen basınç miktarıdır.

En ideal tansiyon ölçüsü 120/80 olarak belirlenmiştir. Üst sayı (sistolik) için 90 milimetrenin altında (mmHg) veya alt sayının (diyastolik) 60 mmHg altında bir kan basıncı, genellikle düşük tansiyon olarak kabul edilir.

TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ

Düşük tansiyonun nedeni her zaman net değildir. Aşağıdakiler olası nedenler olarak sayılabilir:

– Gebelik

– Tiroid (hipotiroidizm), diyabet veya düşük kan şekeri (hipoglisemi) gibi hormonal problemler

– Bazı reçetesiz satılan ilaçlar

– Yüksek tansiyon, depresyon veya Parkinson hastalığı gibi bazı reçeteli ilaçlar

– Kalp yetmezliği

– Kalp aritmileri (anormal kalp ritimleri)

– Kan damarlarının genişlemesi veya genişlemesi

– Isı bitkinliği veya sıcak çarpması

– Karaciğer hastalığı

TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜ TEDAVİSİ

Kan basıncınız düşükse (hipotansiyon), ancak herhangi bir semptomunuz yoksa, tedavi gerekmez. Semptomlar yaşıyorsanız, doktorunuz hangi tedavinin gerekli olduğunu belirlemek için hipotansiyonunuzun altında yatan nedeni bulmaya çalışacaktır.

– İlaçlar

İlaç kullanıyorsanız ve doktorunuz düşük kan basıncına neden olabileceğinden şüpheleniyorsa, muhtemelen bir ilaç değişikliği önerebilir veya dozunuzu değiştirebilir. Bu, yüksek tansiyon (hipertansiyon) tedavisi için kullanılan ve Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaçları içerir.

– Altta yatan hastalıklar veya koşullar

Doktorunuz kalp rahatsızlığı, adrenal bez yetmezliği veya sinir rahatsızlığı gibi bir rahatsızlığın kan basıncınızın düşmesine neden olduğundan şüpheleniyorsa, daha fazla test ve tedavi için hastaneye sevk edilebilir.

Adrenal bez yetmezliğinin düşük tansiyonunuza neden olduğu tespit edilirse, doktorunuz eksik hormon olan aldosteron yerine fludrokortizon reçete edebilir. Bu genellikle tablet şeklinde olacak ve ömür boyu alınması gerekecektir.

Eğer bir sinir rahatsızlığı düşük tansiyonunuza neden oluyorsa, tedavisi daha zor olabilir. Sinir sisteminizi canlandırmanıza yardımcı olmak için ilaç verilebilir.

– Sıvılar ve tuz

Susuz kalma (vücudunuzun su ve tuz içeriği azaldığında) kan basıncının düşmesine neden olabilir. Sıvınızı ve tuz alımınızı arttırmak bunu kolayca tedavi edebilir. Yeterince sıvı içtiğinizden emin olmak (günde en az sekiz bardak) hipotansiyon için yardımcı olacaktır. Bunun nedeni, daha fazla sıvı kanınızın hacmini artıracaktır ve atardamarlarınızda daha fazla kan olması kan basıncınızı artıracaktır.

Yüksek tansiyonu olan kişilere genellikle tuz alımlarını sınırlamaları önerilirken, düşük tansiyonunuz varsa, diyetinize daha fazla tuz eklemeniz önerilebilir. Doktorunuz size ne kadar ek tuza ihtiyacınız olduğunu ve normal yemeğinize tuz ekleyip ekleyemeyeceğinizi veya tuz tabletleri almanız gerekip gerekmediği konusunda tavsiyelerde bulunabilir.