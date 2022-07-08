Kıyafetinin fiyatı olay oldu

Acun Ilıcalı genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğününe katıldı. Düğünde formalite icabı nikah kıyan Ilıcalı'nın sevgilisinin tarzı ve kıyafete ödediği para gündem oldu.

Ebru Şahin ve Cedi Osman Makedonya'da evlenip Alaçatı'da düğün yaptı. Düğünde Acun Ilıcalı formalite icabı nikahı kıyarak dikkat çekti.

Acun Ilıcalı düğüne ise genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte katıldı.

Ilıcalı'nın sevgilisi mavi yırtmaçlı bir elbise tercih etti. Ayça Çağla Altunkaya'nın tarzı ve kıyafete ödediği para gündem oldu. Ayça Çağla Altunkaya'nın mavi elbisesinin fiyatı 15 950 TL idi. Genç sevgilinin çantası ise 20 450 TL idi.

Ayça Çağla Altunkaya'nın tarzı pahalı olmasına rağmen sosyal medyada pek beğenilmedi.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisine ""Pahalı ama olmamış" yorumları yağdı.

mynet.com.tr