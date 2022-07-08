Cesetleri parça parça satıp ailelerine sahte kül verdi! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Annesi ile birlikte ceset toplayıp onları nakit karşılığında sattığı ve ardından yaslı ailelere sevdiklerinin yakıldığı hakkında yalan söylediği iddia edilen Amerikalı bir cenaze evi işletmecisi olan 45 yaşındaki Megan Hess, yıllardır reddettiği suçları işlediğini kabul etti.

ABD'nin Colorado eyaletinden Megan Hess, annesi ile uzun yıllar boyunca cenaze evi işletti. Hayatını kaybeden insanlarınnyakınlarına belirli bir ücret karşılığında morg, defin, yakılma ve cenaze töreni gibi işlemler için hizmet sunan ikili işleri üzerinden inanılmaz bir suç işledi.

REDDEDİYORDU

Cenaze evine getirilen cesetleri parçalayıp ve bu parçaları satmakla suçlanan Hess yıllarca tüm bu iddiaları reddetse de geçtiğimiz salı günü çıktığı mahkemede, işlediği suçları kabul etti ve mahkeme hakkında 12 ila 15 yıl hapis cezası istedi.

AYRI BİR ŞİRKET KURDULAR

İkilinin 2009 yılında cesetleri satmaya başladıkları ve bu iş için ayrı bir şirket kurdukları keşfedildi. Hess ve annesi Shirley Koch'un gerçekleşmeyen yakma veya defin işlemleri için müşterilerinden en az bin dolar ücret aldığı tespit edildi.

HER ŞEY SAHTEYDİ

Yapılan araştırmalar, birçok aileye ya farklı ölülere ait küller ya da külü andıran molozlardan elde edilmiş bir karışım verildiğini ortaya çıkardı. Megan Hess'in yüzlerce sahte vücut bağışçısı onay formu düzenlediği de belirlendi.

YOKSULLARI HEDEF ALDI

Hess'in, maddi durumu kötü olan ailelere hayatını kaybeden yakınlarının bedenini bağışlamaları karşılığında ücretsiz cenaze hizmetleri ve yakma hizmeti teklif ederek kazancını artırmak amacıyla, daha yoksul aileleri hedef aldığı ortaya çıktı.

ALTIN DİŞLERİNİ SÖKÜP SATTI

Cenaze evinin eski bir çalışanı, mahkemede verdiği ifadede, Hess'in bazı cesetlerin altın dişlerini söküp satarak en az 40 bin dolar gelir elde ettiğini de söyledi. Müşteriyle vücut parçaları için pazarlık ettiği konuşmalara ulaşılan Hess'in, alıcılara herhangi bir hastalık taşımadığını söylemesine rağmen, bulaşıcı hastalıklardan ölenlere ait parçaları da müşterilerine göndermekten çekinmediği ortaya çıktı.

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