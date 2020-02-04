KIZ ARKADAŞININ VİDEOLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da kız arkadaşının videolarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı Göksel Özdemir dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mağusa'da beraber yaşadığı sevgilisinin cep telefonuna özel bir program yükleyerek sevgilisinin ses kaydını ve videolarını gizlice temin eden ve konu videoları sosyal medyadan paylaşan zanlı Göksel Özdemir hakkındaki soruşturma tamamlandı.

“Özel hayatın gizliliğini ihlal etme” ve “Özel hayatı ifşa etme" suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Özdemir tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Suçunu kabul etti

Meselenin tahkikat memuru Arif Toroslu, zanlı Göksel Özdemir’in 2,5 yıldır beraber yaşadığı ve kendisini aldattığını düşündüğü

sevgilisinin cep telefonuna özel bir program yükleyerek sevgilisinin ses kaydını ve videolarını gizlice temin ettiğini ve konu videoları 30 Ocak 2020 tarihinde sosyal medyadan paylaştığını açıkladı. Olayın polise 31 Ocak 2020 tarihinde bildirildiğini söyleyen Toroslu, zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamladığını ifade eden Toroslu, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Göksel Özdemir'in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.