Kızılay’dan ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı desteği

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı (KKTK), sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahipleri için gıda yardım desteği çalışması başlattı.

Hayırsever kişi, kurum ve kuruluşların da davet edildiği çalışmayla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılması amaçlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Sezai Sezen, gıda yardım desteği çalışmasına destek çağrısında bulundu. Sezen’in açıklaması şöyle: “Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz gıda yardımlarına ek olarak, sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda desteği için ek tedbir ve çalışma başlattık. Hedefimiz gerçekten mağdur olmuş dar gelirlilere ve kimsesizlere ulaşabilmek, hiç kimseyi kimsesiz bırakmamaktır.

Salgınla mücadele sürecinde edinilen deneyimler ışığında şimdi daha hızlı ve daha etkili bir yardım organizasyonu için hazırlık yapıyoruz.

Geçtiğimiz yıl gıda dağıtımında yaşanan bazı gecikme ve sıkıntıları da göz önünde bulundurarak yerel yönetimlerle ve diğer paydaşlarla iş birliği yapacağız. Kıbrıs Vakıflar İdaresi başta olmak üzere çalışmamıza destek olabilecek tüm kişi, kurum ve kuruluşları etkili bir kampanya için birlikte koordine olmaya davet ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı olarak iş birliği yapmaya hazırız. Ve diyoruz ki; gelin bu yükü birlikte omuzlayıp yardımları doğru hedeflere ulaştıralım. Unutmayalım ki zaman, güç birliği ve yardımlaşma zamanıdır.”