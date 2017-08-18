Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. KIZIM ŞARKICI OLUR!
KIZIM ŞARKICI OLUR!

KIZIM ŞARKICI OLUR!

Kızım şarkıcı olur

A+A-

Eski manken, oyuncu Arzu Yanardağ önceki gün ilk evliliğinden olan kızı Alara ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

Eski manken, oyuncu Arzu Yanardağ önceki gün ilk evliliğinden olan kızı Alara ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Neredeyse kendi boyuna yetişen 11 yaşındaki kızıyla poz veren Yanardağ, “Kızımın sesi çok güzel ileride şarkıcı olur belki” dedi. 

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.