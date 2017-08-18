KIZIM ŞARKICI OLUR!

Eski manken, oyuncu Arzu Yanardağ önceki gün ilk evliliğinden olan kızı Alara ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

Eski manken, oyuncu Arzu Yanardağ önceki gün ilk evliliğinden olan kızı Alara ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Neredeyse kendi boyuna yetişen 11 yaşındaki kızıyla poz veren Yanardağ, “Kızımın sesi çok güzel ileride şarkıcı olur belki” dedi.