Kızına aldığı hediyeye eleştiri yağmuru!

Ünlü isimlerin hediye anlayışı gün geçtikçe değişmeye başladı. Takvim'in haberine göre, Sibel Can geçtiğimiz gün 24 yaşına giren kızı Melisa Ural'a yavru domuz hediye etti.

Yavru domuzla sosyal medya hesabından poz veren Melisa Ural, sosyal medyaya damga vurdu. Birçok takipçi "Millet; sevdiklerine kedi, köpek hediye ederken geldiğimiz duruma bak!" diye yorum yaptı.