Kızına aldığı hediyeye eleştiri yağmuru!
Kızına aldığı hediyeye eleştiri yağmuru!
A+A-
Ünlü sanatçı Sibel Can'ın, kızı Melisa Ural'a hediye olarak yavru domuz alması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Ünlü isimlerin hediye anlayışı gün geçtikçe değişmeye başladı. Takvim'in haberine göre, Sibel Can geçtiğimiz gün 24 yaşına giren kızı Melisa Ural'a yavru domuz hediye etti.
Yavru domuzla sosyal medya hesabından poz veren Melisa Ural, sosyal medyaya damga vurdu. Birçok takipçi "Millet; sevdiklerine kedi, köpek hediye ederken geldiğimiz duruma bak!" diye yorum yaptı.
Etiketler : Sibel Can, Melisa Ural, hediye, yavru domuz
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.