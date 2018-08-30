Cep telefonundan silinen mesajlar ihanetin belgesi olabiliyor. Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar kocasını aldatan bir kadının mesajlarını tek tek gösterdi. Mesajlarda geçen "Kocam geliyor, birazdan sana yazarım" ifadesi görenlere pes dedirtti. Mahkeme onayıyla yapılan işlemin ücreti ise 3 bin TL...