Kızını topa tuttular! Ülke yanıyor siz...

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal'a sert tepki! 'Alevli pasta da gelecek mi’

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray’ın asi kızı Yağmur Ünal’in geçtiğimiz cumartesi Nişantaşı’nda bir evde düzenlenen gece partisine katılması büyük tepki çekti. Bina sakinleri, “Yazıklar olsun.Ülke yanıyor, siz eğlence yapıyorsunuz. Alevli pasta da gelecek mi’ diye tepki gösterdi

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de yangınlar yüreğimizi parçaladı. Devlet-Millet el ele yangınları söndürmek için gece gündüz çalışırken, kimileri normal hayatından ödün vermedi. Bunlardan biri de efsane oyuncu Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal. Güzel yapımcı İstanbul Nişantaşı'ndaki Hüsrev Gerede Caddesi'deki bir evde gerçekleşen partiye arkadaşları ile gitti. Yağmur Ünal'ı gören bina sakinleri bu duruma sessiz kalmadı.

Türkan Şoray'ın kızına yakışmayan davranışlarda bulunduğunu Yağmur'un yüzüne söyleyen partinin yapıldığı binada oturanlar, "Genç ve güzelsin. Parti de hakkın. Ancak senin duyarlı olman gerekmez mi? Yangınlar bizi ağlatırken, parti yapıp eğlenmek nasıl bir duygu. Bir de yangınla ilgili paylaşımlar yapıp üzüldüğünü söylüyorsun. Sonra da parti. Alevli pasta da gelecek mi" diye tepki gösterdi.

Türkan Şoray, birçok röportajında kızının çok özel biri olduğunu söylüyordu.

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