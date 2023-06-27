KKTC Merkez Bankası Başkanlığı’na Rifat Günay yeniden atandı
KKTC Merkez Bankası Başkanlığı’na Rifat Günay yeniden atandı
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KKTC Merkez Bankası Başkanlığı’na, Rifat Günay yeniden atandı.
Bakanlar Kurulu, görev süresi dolan Günay’ı yeniden bu göreve getirdi.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan karara göre, 3 Mayıs 2018’den beri KKTC Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Rifat Günay’ın görev süresinin dolması nedeniyle, Günay bu göreve yeniden atandı.
BRT
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