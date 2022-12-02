KKTC Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını sabit tuttu.
KKTC Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını sabit tuttu.
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KKTC Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını sabit tuttu.
TL cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı % 1,99; azami aylık gecikme faiz oranı %2,49, döviz cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 0,93; azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 1,43 olarak duyuruldu
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