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  3. KKTC Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını sabit tuttu.
KKTC Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını sabit tuttu.

KKTC Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını sabit tuttu.

KKTC Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını sabit tuttu.

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KKTC Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını sabit tuttu.

TL cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı % 1,99; azami aylık gecikme faiz oranı %2,49, döviz cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 0,93; azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 1,43 olarak duyuruldu

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