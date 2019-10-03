KKTC MERKEZ BANKASI VE KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ ARASINDA PROTOKOL
KKTC Merkez Bankası ile Kooperatif Şirketler Mukayyitliği arasında protokol imzalanacak
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KKTC Merkez Bankası ile KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Arasında İşbirliği, Denetim ve Bilgi Paylaşımı protokolü imzalanacak.
Protokol törenine Başbakan Ersin Tatar ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’da katılacak.
Protokol yarın Maliye Bakanlığı’nda saat 10.15’de imzalanacak.
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