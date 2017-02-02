KKTC MODELİ

KKTC’ye yoluna devam etmesi için dört model

Ada TV’de dün yayınlanan Adadan Dış Bakış Programı’nda konuğum Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Prof. Erhan Arıklı idi.

Dünya gündemi ve Trump’ın 7 Müslüman ülke vatandaşını ABD’ye sokmama kararının yarattığı sarsıntıyla başlayan mülakatımız, yine her zaman olduğu gibi döndü dolaştı Kıbrıs müzakerelerine geldi.

Müzakerelerde başta Ankara ve Cumhurbaşkanı Akıncı olmak üzere her fırsatta tüm kesimlerin dile getirdiği “Çözüm olmazsa yola KKTC olarak devam ederiz” cümlesinin altının nasıl dolacağını sorduk.

KKTC’nin alternatifsiz olmadığını söyleyen Arıklı, dört model önerdi. Bu modelleri ise sırasıyla şöyle anlattı…

1-Kosova modeli…

Sırbistan’ın Rusya ile birlikte tanınmaması için uzun süre çabaladığı Kosova’yı bugün 120 civarında ülke tanıdı. Arıklı KKTC’nin de bu şekilde tanınabileceğini, çünkü BM’nin aldığı kararın bağlayıcılığı olmadığını söylüyor. “BM en fazla kınar, bir şey yapamaz” diyen Arıklı, KKTC’yi tanıyan Türkiye’ye de en fazla teessüflerin bildirildiğini kaydediyor. Arıklı, “BM kararı varken, KKTC tanınamaz” diyen içimizdeki seslere de tepki gösteriyor. Bu şekilde masaya, tek alternatif federasyon mantığıyla oturduğumuz sürece sonuç alınamayacağını söylüyor.

Peki dünya yine tanımamakta ısrar ederse ne olacak? Arıklı’nın ikinci önerisi de hazır…

2- Nahcivan modeli…

Nahcivan dış politikada ve güvenlikte Bakü’ye bağlı. Ama içeride bağımsız. Meclis Başkanı aynı zamanda Başbakan statüsünde. Kendi yasaları, kuralları var. Erhan Arıklı, KKTC’nin durumunun da Nahcivan’a benzediğini söylüyor. “KKTC de dış politikada Ankara’ya bağlı, güvenliği Türk askeri sağlıyor. Ama içeride de kendi kendimizi yönetebiliriz. Bunu resmileştirebiliriz” diyen Arıklı bu da olmazsa üçüncü bir yol gösteriyor.

3-Tayvan modeli…

Tayvan, Çin’in baskısı nedeniyle diplomatik olarak bir çok ülke tarafından tanınmıyor. Ama Tayvan Dünya Ticaret Örgütü’ne üye. Dünyanın birçok ülkesinde ticari ateşelikler, kültürel ateşelikler açıyor. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, KKTC’nin de büyükelçiliklerin görevini üstlenen bu ateşelikler yöntemiyle tanınabileceğini söylüyor.

Arıklı, bütün bunların dışında dördüncü bir seçenek de olabileceğini söyledi.

4-KKTC modeli…

Kosova, Nahcivan ve Tayvan modelinin harmanlanarak bir model yaratılabileceğini belirten Arıklı, “KKTC modeli” üzerine çarpıcı bilgiler verdi.

“Türkiye’nin bu konuda çalışmalar yaptığını biliyorum. Ankara’nın B planı hazır” diyen Arıklı, yeni devletin adının bile değişeceğini iddia etti.

Arıklı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adı Kıbrıs Türk Devleti olacak. 2004’teki Annan Planı sırasında bu adı BM bize vermişti. Dünya da destekledi. İsim değişikliğinden sonra anayasa değişikliğine de gidilecek. Başkanlık sistemine geçilecek” dedi…

Arıklı’nın Ankara’nın üzerinde çalıştığını söylediği modelle ilgili son kararı elbette ki Kıbrıs Türkleri verecek. Ama şurası bir gerçek.

Müzakere masasında olası bir çözümsüzlükte çaresiz değiliz. KKTC’nin yoluna nasıl devam edeceği konusunda B planı hazırlığı tam gaz sürüyor.

Kısır siyasi tartışmaların ötesinde önümüzdeki ayların tartışması da bu olacak…

Cüneyt Oruç/ Star Kıbrıs