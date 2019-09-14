KKTC ve 49 ilde 223 askeri personele yakalama kararı
50'si gözaltına alındı.
A+A-
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf 223 astsubay rütbesindeki asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul merkezli 49 farklı il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) operasyon başlatıldı.
15 Temmuz darbe girişimini organize etmekle suçlanan "FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına" bağlı oldukları şüphesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan askerlerden 50'si gözaltına alındı.
Şüpheli astsubayların 100'ü Kara Kuvvetleri, 41'i Hava Kuvvetleri, 32'si Deniz Kuvvetleri, 46'sı Jandarma ve 4'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı'na görev yaptığı belirtildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.