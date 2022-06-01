KKTC ve TC arasındaki İşbirliği imzalarla resmileşti

TC ve KKTC hükümetleri arasında “Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü” imzalandı…

Protokolle spor ve gençlik alanlarında işbirliğinin devamı, spor altyapılarının güçlendirilmesi ve yetenekli gençlerin spora yönlendirilmesi hedefleniyor… Protokol’e Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu imza koydu…