KKTC'de 'Bahis' Operasyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Girne turizm limanı üzerinden giriş yapmaya çalışan Sami S. isimli bir şahıs, 46 adet kredi kartı, farklı GSM operatörlerine ait 10 adet sim kartı, 3'üncü şahıslara ait internet bankacılığı şifreleriyle yakalanıp gözaltına alındı. KKTC Polis Genel Müdürlüğüne bağlı mali şube ekipleri olayla bağlantısı olduğu düşünülen Abdullah Deniz ve Hasan Güneş isimli kişileri de operasyon kapsamında gözaltına aldı. Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan şahıslara 3 gün tutukluluk emri verildi.

Yakalanan şahısların ellerindeki kredi kartları, telefon kartları ve 3'üncü şahıslara ait internet bankacılığı şifreleri ile yasa dışı bahis oyunları oynamayı ve buradan kazandıkları parayı başka hesaplara transfer etmeyi planladıkları öğrenildi. Bahse konu olan banka hesapları ve bu kişilerle ilgili olarak soruşturmanın Türkiye'ye sıçrayacağı belirtildi.

Olayla bağlantısı olduğu düşünülen bir kişi daha aranırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(IHA)