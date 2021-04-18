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  3. KKTC’de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta hayatını kaybetti.
KKTC’de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta hayatını kaybetti.

KKTC’de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta hayatını kaybetti.

KKTC’de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta hayatını kaybetti.

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KKTC’de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 91 yaşındaki kadın bir hasta hayatını kaybetti.

Son can kaybıyla birlikte KKTC’de salgının başlangıcından bu hayatını yitirenlerin toplam sayısı 29’a yükseldi.

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