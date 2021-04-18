KKTC’de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta hayatını kaybetti.
KKTC’de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta hayatını kaybetti.
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KKTC’de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 91 yaşındaki kadın bir hasta hayatını kaybetti.
Son can kaybıyla birlikte KKTC’de salgının başlangıcından bu hayatını yitirenlerin toplam sayısı 29’a yükseldi.
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