KKTC'de seçim tarihi değişiyor mu?

1 Temmuz tarihi ise KKTC’nde yerel seçimlerle aynı tarihe denk geliyor..Bu durumda ülkemizdeki Yerel seçimelerin tarihinin değişmesi gündemde.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’de yayınlanan “17’inci Saat” e telefonla katılarak bu sıcak gelişmeyle ilgili açıklama yaptı.

Narin Ferdi Şefik, bu konuda YSK’nın uygulayıcı olduğunu kararın ise hükümete ait olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili istişare yapılacağını söyleyen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, “alternatif olup olmadığına bakılacak, farklı bir tarih yapmamız gerekecek”dedi.

Şefik, Yerel Seçimlerin 1 Temmuz’dan sonra yapılması durumunda, bunun “Anayasaya aykırılık” tartışması yaratabileceğini de söyledi.

Şefik, İlk belirlenen 24 Haziran tarihine geri dönülmesinin de seçim takvimi işleyişi açısından sakıncalı olabileceğini kaydetti.