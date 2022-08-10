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  3. KKTC’de son bir haftada 2 kişi vefat etti, 1439 pozitif vakaya rastlandı
KKTC’de son bir haftada 2 kişi vefat etti, 1439 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de son bir haftada 2 kişi vefat etti, 1439 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de son bir haftada 2 kişi vefat etti, 1439 pozitif vakaya rastlandı

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KKTC‘de 3-9 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 13.433 olup, 2 kişi vefat etmiş, 1439 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

( 3-9 Ağustos) Covid-19 genel durumu şöyle; 

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 13.433
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1439     
Kaybedilen Hasta: 2

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