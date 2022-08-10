KKTC’de son bir haftada 2 kişi vefat etti, 1439 pozitif vakaya rastlandı
KKTC’de son bir haftada 2 kişi vefat etti, 1439 pozitif vakaya rastlandı
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KKTC‘de 3-9 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 13.433 olup, 2 kişi vefat etmiş, 1439 pozitif vakaya rastlanmıştır.
( 3-9 Ağustos) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 13.433
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1439
Kaybedilen Hasta: 2
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