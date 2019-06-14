KKTC'YE 4 BAKICISIYLA TATİLE GELDİ

Türkiye’nin güçlü seslerinden Özcan Deniz, eşi, oğlu, annesi ve 4 bakıcısıyla Kıbrıs’taki bir otele 3 gün önceden gelip kısa bir tatilde yapacak. Tatilin son gününde kaldı otelde sahneye çıkmaya hazırlanan ünlü sanatçının bu kadar kısa bir tatil için 4 bakıcı ile birlikte gelmesi hayret uyandırdı.



Özcan Deniz’in yıllar sonra ilk sahne performansını gerçekleştireceği yer Elexus Hotel oldu. Özcan Deniz 29 Haziran cumartesi günü sevenleri ile buluşacak.



Yıllardır sahnelere ara veren Özcan Deniz’in hayranlarıyla buluşacak olması, otelde rezervasyonların artmasına yol açtı. Gelecek olan misafirler Özcan Deniz’le aynı katta konaklamak isteyince otel yönetimi, onun bulunduğu katı kapatmak zorunda kaldı. Özcan Deniz, eşi, oğlu, annesive 4 bakıcısıyla otele 3 gün önceden gelip kısa bir tatilde yapacak. Oğluyla yapacağı ilk tatil olacak. Eşi Feyza Deniz için tamamen organik ürünlerden oluşan bir menü listesi