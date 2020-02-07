Kobe Bryant ve kızı Gianna’nın cenaze töreni tarihi belli oldu!

ABD´de 26 Ocak tarihinde geçirdiği trajik helikopter kazasında kızı Gianna ve beraberindeki 7 kişi ile birlikte hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant´ın cenaze töreni 24 Şubat´ta Staples Center'da gerçekleştirilecek.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi´nin (NBA) resmi internet sitesinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 26 Ocak´ta helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile beraberindeki diğer 7 kişinin anma töreninin 24 Şubat tarihinde Los Angeles´daki Staples Center´da yapılacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada düzenlenecek tören için 41 yaşında hayata gözlerini yuman Bryant´ın 20 sene forma giyerek efsane haline geldiği Los Angeles şehrindeki Staples Center’da yapılacağı belirtildi. Cenaze tören tarihinin ise Kobe Bryant’ın 24 ve Gianna’nın 2 numaralı formalarına ithafen belirlendiği kaydedildi.