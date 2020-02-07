Instagram’da yenilik… Takipten çıkarma önerileri geldi!

Instagram takip ettiğiniz hesapları kategorilendirmeye başladı. 10. yaşına girecek olan Instagram'da sık sık yenilikler yapılıyor ve bu sefer, takip ettiği kişi sayısını düşürmek isteyenleri ve ilgi duymadığı hesapları temizlemek isteyenleri sevindirecek bir değişikliğe gidildi.

Instagram’da artık takip listenize baktığınızda “En Az Etkileşimde Bulundukların” ve “Akışta En Çok Gösterilenler” olmak üzere iki farklı kategori göreceksiniz.

TAKİPTEN ÇIKARMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ HESAPLAR BİR NOKTADA

Takipten çıkmayı düşündüğünüz hesapların neredeyse tamamı “En Az Etkileşimde Bulundukların” kategorisinde yer alıyor. Akışta en çok gösterilenler kategorisinde ise Instagram'da gönderilerini ve hikayelerini en çok gördüğünüz hesaplar yer alıyor.

ESKİ VE YENİ SIRALAMASI

Güncellemeyle takip ettiklerinizi “En Eski” veya “En Yeni” olarak sıralayabiliyorsunuz. Bu özellikler uzun süre önce bazı kullanıcılara sunulmuş olsa da, herkese ulaşması zaman aldı.