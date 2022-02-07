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  3. Konser sırasında büyük talihsizlik! Ünlü sanatçı geceyi hastanede geçirdi
Konser sırasında büyük talihsizlik! Ünlü sanatçı geceyi hastanede geçirdi

Konser sırasında büyük talihsizlik! Ünlü sanatçı geceyi hastanede geçirdi

Konser sırasında büyük talihsizlik! Ünlü sanatçı geceyi hastanede geçirdi

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İzmir'de konser verdiği esnada sahnede ayağı kayan Işın Karaca, geceyi hastanede geçirdi. Sağ ayağı alçıya alınan ünlü şarkıcı, "İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmekte marifet ister" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı  Işın Karaca, dün akşam memleketi İzmir'de konser verirken talihsiz bir kaza yaşadı. Sahnede ayağı kayınca yere düşen ünlü oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

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AYAĞI ALÇIYA ALINDI

Geceyi hastanede geçiren Işın Karaca'nın sağ ayağı alçıya alındı. 2-3 gün dinleneceği öğrenilen ünlü şarkıcı, "İş kazası deyip geçmeyelim... Topuklu ayakkabıdan düşmekte marifet ister" ifadelerini kullandı.

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Snob Magazin

 

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