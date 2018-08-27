Konserde yumruklar havada uçuştu!

Popçu Kenan Doğulu’nun Çeşme konserinde 1 ay arayla 2 kavga çıktı. Önceki akşamki skandalın başrolünde ise Hakan Sabancı vardı.

Kenan Doğulu'nun Çeşme konserinde yine olaylar çıktı. Geçtiğimiz ay Alaçatı'nın en lüks beach'i Spiaggia Grande'deki konserinde kavga çıkan Doğulu, önceki akşam da aynı yerde sahne aldı. Birçok ünlünün akın ettiği konser, güzel başladı ama kötü bitti. Popçuyu ayakta dinlemenin 5 bin TL'ye kadar çıktığı konserde mekan, dolup taştı. Hakan Sabancı ise konseri 20 bin liralık locadan izledi. Sosyetik playboyun tadı, ilerleyen saatlerde kaçtı. Sabancı, önündeki locada eğlenmekte olan bir kişinin kendisine sık sık çarpmasıyla sinirlendi.

"KENAN'A UĞURSUZ GELDİ!"