KONTROLÜ KAYBETTİ BARİYERLERE ÇARPTI!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde dün sabah 10.30 sularında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde dün saat 10.30 sularında, Emin Şenel (E-27), yönetimindeki HR 309 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos mevkiinde, sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerelere çarptı.

Araçta yolcu olarak bulunan Ayfer Düzgören hafif şekilde yaralandı

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Ayfer Düzgören (K-34) hafif yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi''nde müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.