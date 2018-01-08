KÖPRÜ TAŞINA ÇARPTI!

Gökhan yakınlarında direksiyon hâkimiyeti kaybedilen araç kaza yaptı, 22 yaşındaki sürücü Sadık Kalaycılar hafif yaralandı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’ya bağlı Gökhan köyü yolunda önceki gün meydana gelen kazada Sadık Kalaycılar isimli sürücü yaralandı. Demirhan-Gökhan yolu üzerinde önceki gün saat 23.30 sıralarında DE 514 plakalı aracıyla Gökhan istikametine doğru aracıyla seyreden Sadık Kalaycılar (E-22) isimli sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan yol köprü taşına çarptı. Kaza sonucu, araç sürücüsü Sadık Kalaycılar, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalaycı’nın, acil serviste yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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