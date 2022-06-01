Koronavirüs tablosu haftalık olarak yayınlanacak
Koronavirüs tablosu haftalık olarak yayınlanacak
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, günlük olarak yayınlanan Koronavirüs genel durumu haftalık raporlarla Çarşamba günleri yayınlanacağı duyuruldu.
Bakanlık açıklaması şöyle:
“Koronavirüs genel durumunu bundan böyle haftalık raporlarla her Çarşamba kamuoyu paylaşacağız.”
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