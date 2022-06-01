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Koronavirüs tablosu haftalık olarak yayınlanacak

Koronavirüs tablosu haftalık olarak yayınlanacak

Koronavirüs tablosu haftalık olarak yayınlanacak

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, günlük olarak yayınlanan Koronavirüs genel durumu haftalık raporlarla Çarşamba günleri yayınlanacağı duyuruldu.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“Koronavirüs genel durumunu bundan böyle haftalık raporlarla her Çarşamba kamuoyu paylaşacağız.”

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