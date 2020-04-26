Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içti, hastanelik oldu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde...
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip Koronavirüs'ten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi, Cumhuriyet mahallesinde yaşayan 45 yaşındaki Barış. Ç, yeni tip koronavirüsten korunmak amacıyla etil alkol ile dezenfektan içti. Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Barış Ç. tedavi altına alındı.
Barış Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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