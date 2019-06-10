"KREDİ KARTLARINA FAİZ BEZDİRDİ!"

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş bugünkü meclis konuşmasından bankaların kredi kartlarında uyguladığı fazla komisyon konusuna değindi.

Komisyonların fazla olduğunu söyleyen Denktaş, “Bu sebepten ötürü birçok yer sigara satışını banka kartı ile yapmayı bıraktı. Bu yeni bir kayıt dışılığa yol açar, bunun hep birlikte önüne geçmemiz lazım” dedi.

Ayrıca Cumhurbaşkanının müzakerecilik görevinden alınması konusuna binaen açıklama yapan Denktaş, “Cumhurbaşkanı ile görüşlerim ayrı olmasına rağmen ve hatta geçen seçimlerde başka bir adayı desteklememe rağmen yine de halkın iradesi ile seçilmiş olan Cumhurbaşkanına herkes saygı duymak zorundadır.

Cumhurbaşkanlığı bu ülkenin gözbebeğidir. Görüşmeleri yürüten makamdır. Elbette ki hükümetlerle iyi ilişkiler yapılması gerekmektedir. Sırf görüşleri beğenilmiyor diye onu görevden almak gibi bir şey söz konusu bile değildir. Eleştiri yapacakken bile dikkatli olmak zorundayız” diyerek konuşmasını tamamladı.