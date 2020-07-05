Ana Muhalefet partisi Lideri Tufan Erhürman yaptığı açıklamada hükümetin yönetim şekliyle kaos yarattığını ifade etti. Ergürman'ın açıkşaması şöyle;

Mağusa Hastanesi pandemi hastanesi olacaktı... 45 gün içinde yeni pandemi hastanesi yapılacaktı... Yeni Cezaevi binası pandemi hastanesi olacaktı... Haziran sonu ihaleye çıkılacak, hastane iki ay içinde tamamlanacaktı... GAÜ hastanesi yıl sonuna bitirilecek ve pandemi için kullanılacaktı... Yıl sonuna ayrı bir pandemi hastanesi yapılacaktı... Hastanede 170 yatak ayrılmıştı ve an itibarıyla ayrı bir pandemi hastanesine ihtiyaç yoktu... Şimdi yol haritası: Kolan hastanesi satın alınacak ve pandemi hastanesi yapılacak... Fiyatı? Henüz bilmiyoruz... Gerçekten de bu, "kriz yönetimi" değil olsa olsa "yönetim krizi". Ya da kısasını söyleyelim: Kaos...