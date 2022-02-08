KTAMS, 31 Ocak itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 6 bin 85 TL olarak açıkladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) dört kişilik bir aile için 31 Ocak tarihi itibarıyla açlık sınırını 6 bin 85 TL olarak hesapladıklarını açıkladı.

Sendika Başkanı Güven Bengihan, hesaplamaların Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikaya gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak yapıldığını belirtti.

Enflasyon rakamlarına da yer verilen açıklamada Bengihan, “Ocak ayında yüzde 5,48, son bir yılda yüzde 53,36 enflasyon meydana gelmiştir. Özellikle akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür. Bu şartlar altında değil asgari ücretliler, orta düzeyde maaş alan kamu ve özel sektör çalışanlarının ve ailelerinin dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

Sendikanın yaptığı çalışmada; sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 51,57 TL, aylık bin 547,10, yetişkin bir erkek için günlük 54,34 TL, aylık bin 630,20 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 57,75 TL, aylık bin 732,50 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 39,15 TL, aylık bin 174,50 TL olarak belirtildi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (Açlık Sınırı) 6 bin 85 TL olarak belirlendiğine vurgu yapan Bengihan, asgari ücret rakamlarını karşılaştırdı.

Bengihan, asgari ücrette 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yapılan artışa rağmen Türk Lirası’nda meydana gelen değer kaybı nedeniyle Şubat 2021 tarihinde yürürlükte olan asgari ücret 380 Sterline denk gelirken bugün itibariyle 330 Sterline gerilediğini kaydetti.

KTAMS Başkanı Bengihan, ülkede birçok mal ve hizmetin fiyatlarının dövize endeksli olduğu göz önüne alındığında asgari ücretlinin alım gücünün yükselmediği, aksine büyük oranda gerilediğinin görüldüğünü ifade etti.

Açıklamada, Bengihan şu ifadelere yer verdi:

“İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Ocak ayında yüzde 5,48, son bir yılda yüzde 53,36 enflasyon meydana gelmiştir. Özellikle akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür. Bu şartlar altında değil asgari ücretliler orta düzeyde maaş alan kamu ve özel sektör çalışanlarının ve ailelerinin dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmamıştır. Hükümet edenler dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gününü koruyucu tedbirler almak yerine kaşıkla verdiklerini kepçeyle alarak zaten zorda olan bu kesimleri adeta sefalete doğru sürüklemektedir.

Açlık sınırı hesaplamalarında sadece zorunlu gıda harcamalarının fiyatları baz alınmaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğinden hareketle zorunlu gıda harcaması dışındaki mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen artışlar alım gücünün sürekli olarak erimesine yol açmaktadır. Yani kısacası asgari ücrete ve kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan artışları, daha çalışanın eline geçmeden enflasyon yutmaktadır.”

Sendikaya gelen bilgilere göre bazı işverenlerin, çalışanlarına yürürlükte olan yeni asgari ücret üzerinden değil eski asgari ücret üzerinden ödeme yaptığını belirten Bengihan, hükümeti; suç teşkil eden bu uygulamayla ilgili gerekli yaptırımları hayata geçirmesi için göreve davet etti, bu konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.