KTAMS yarın uyarı grevi yapacağını duyurdu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektörde rotasyon usulüyle çalışma sistemine geçilmesi talebiyle yarın sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde uyarı grevine gideceğini duyurdu.

Sendikanın kararına göre, 08.00 – 17.30 saatleri arasında tam gün uyarı grevi yapılacak. KTAMS, grev kararını, üyelerine yolladığı şu mesajla duyurdu: “Grev! Sendikamız, bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektörde rotasyon üsulü ile çalışma sistemine geçilmesi talebiye yarın sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde 08.00 – 17.30 saatleri arasında tam gün uyarı grevi yapacaktır.

Evde kal, güvende kal” KTAMS Başkanı Güven Bengihan da konuyla ilgili açıklamasında, yarın sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde bir günlük uyarı grevi yapma kararı aldıklarını belirtti. Bengihan, konuyla ilgili basın açıklamasını yarın saat 10.00’da Başbakanlık önünde yapacağını kaydetti. Güven Bengihan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına ve sendikaların tüm uyarılarına rağmen hükümetin gerekli tedbirleri almadan, karantinasız girişleri başlattığına işaret etti. Bengihan, “Bu nedenle Ülkede pozitif vakalar hızla artmış ve virüs, devlet dairelerine de yayılarak hem çalışanlar hem de hizmet alan halkımız çok büyük bir risk ile karşı karşıya bırakılmıştır” dedi.

Güven Bengihan’ın açıklaması şöyle: “Hükümetin, halkın sağlığını riske atan bu sorumsuz tutumu karşısında Sendikamız sorumlu sendikacılık bilinci ile hareket ederek, yarın (10 Eylül Perşembe) Sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde bir günlük uyarı grevi yapma kararı almıştır. UBP-HP hükümetinden; bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektör çalışanları için sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak rotasyon usulü ile çalışma sistemini uygulamasını talep ederiz. Aksi halde yarın mesai bitiminde genel grev dahil her türlü yasal eylem hakkımızı devam ettireceğimizi vurgularız”