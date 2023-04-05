KTAMS:Açlık sınırı 13 bin 247 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Mart itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 13 bin 247 TL olduğunu kaydetti.

Sendikadan yapılan açıklamada, raporun, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi.

Rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mart tarihi itibariyle açlık sınırının 13 bin 247 TL olarak hesaplandığı belirtilen açıklamada, “Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 112,20, aylık 3366 yetişkin bir erkek için günlük 117,50 aylık 3525 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 125,77 aylık 3773,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 86,09, aylık 2582,70 TL’dir” denildi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının 13 bin 247 TL olduğu belirtilen açıklamada, “İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023’ün Ocak ayında %2.62, Şubat ayında %4.65, Mart ayında ise %2.10 enflasyon meydana gelmiştir. Üç aylık toplam enflasyon %9.65 olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

BRT