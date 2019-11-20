KTAMS'TAN PETROL İŞ'İN GREVİNE DESTEK

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Petrol-İş Sendikası’nın Kıbrıs Türk Petrolleri’nde başlattığı greve destek belirtti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, UBP-HP hükümetinin Türkiye ile imzaladığı protokol kapsamında Toplu Sözleşme, Grev ve Referandum Yasası’nda değişiklik yapıldığını savundu.

Bengihan, “Kazanılmış hakları çalışanların ellerinden almayı taahhüt eden bu değişiklik sermaye çevrelerini cesaretlendirdi” dedi.

Kıbrıs Türk Petrolleri’nde yaşananların bunun bariz örneği olduğunu söyleyen KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Gözünü kâr hırsı bürüyen işveren, çalışanlara insanca yaşama ve çalışma koşullarını çok görüyor” ifadesini kullandı.

“Çalışanların tek sigortası örgütlü bulundukları sendikalarıdır” diyen Bengihan, KTAMS’ın, Petrol-İş Sendikası’nın Kıbrıs Türk Petrolleri’nde başlattığı “haklı grevi” desteklediğini belirtti.