KTOEÖS, ZAMLARI ELEŞTİRDİ

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), aylardır Türk Lirası döviz karşısında hızla değer kaybederken UBP-DP hükümetinin de aynı hızla zam üstüne zam yaptığını savundu.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin yangın yerine döndüğünü, resmi işsizlik verilerinin bile % 20’lere yükseldiğini, 1834 TL olan asgari ücretin karşılığının 632 dolardan 483 dolara gerilediğini belirtti.

Dövize bağlı olarak akaryakıt ürünleri, tüp gaz, elektrik, temel sağlık ve gıda ürünleri sürekli zamlanırken DPÖ rakamları ile oynanarak HP rakamlarının çok düşük gösterildiğini ileri süren Gökçebel, “alım gücünün bir yılda % 30’lara varan oranda gerilediği bir dönemden geçerken, hükümetin halkla dalga geçercesine zamlara devam etmesinin infial yarattığını” savundu.

Hükümeti eleştiren Gökçebel, UBP-DP hükümetinin bir yandan halkın büyük çoğunluğunu kölelik şartlarına mahkûm ederken, bir yandan da yapay gündemlerle halkın nefes almakta zorlandığını gizlemek istediğini iddia etti.

Gökçebel, alım gücünün % 30 azaldığı, yoksulluğun kader haline getirildiği dönemde UBP-DP hükümetinin harçlara, elektriğe, tüp gaza, akaryakıta zam üstüne zam yaptığını ileri sürdü.

Acilen döviz ve pahalılık karşısında önlem alınması, Euro’ya geçilmesi ya da döviz karşısındaki borç ve harçların sabit kura endekslenmesi gerektiğini belirten Gökçebel, alım gücü düştüğü için mal ve hizmetlerin ucuzlaması gerektiğini kaydetti.

Vergi muafiyetinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Gökçebel, “Halkın % 15.4’ nün yoksulluk sınırı altında olduğu ülkemizde 4500 – 5000 TL gelir aralığında olan mükelleflerin tamamen vergi dışında tutulması; büyük kazançlar % 37 diliminin çok üzerine çıkarılması gerekmektedir” dedi.

İş, maaş garantisi için toplu sözleşmeli sendikacılığın tüm iş yerlerinde yasal hale getirilmesi gerektiğine değinen Gökçebel, sağlık, eğitim gibi kamusal hizmetlerin niteliğinin artırılması, fakir ve yoksul kitlelerin kolayca ulaşımına sunulması gerektiğine işaret etti.

Asgari ücret ile “göç yasası” olarak nitelendirdiği yasa kapsamındaki ücretlerin reel asgari yaşam şartlarına yükseltilmesi ve vergiden muaf tutulması gerektiğini kaydeden Gökçebel, HP hesaplamaları sepetinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini de belirtti.