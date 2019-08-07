KTOEÖS'TEN UYARI!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası , eğitim yılına öğretmen, müdür ve müdür muavini eksiklikleri ile başlanacağını iddia etti.

Sendika, okullar açılmadan kadroların tamamlanması çağrısı yaptı.

Sendika Başkanı Selma Eylem, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlik sınavlarının okulların açılmasından bir gün önce, mülakatlarının ise 1-2 Ekim’de yapılacağının duyurulduğunu, öğretim yılının 16 Eylül’de başlayacak olmasının Ekim ortasına kadar bazı okullarda öğretmen kadrolarının eksik kalması, ders kayıpları anlamına geldiğini belirtti.

BRT/TAK