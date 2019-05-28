KTÖS'TEN ELEŞTİRİ!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Emel Tel, Hala Sultan Camii’nin “siyasi kararların alındığı kışla haline getirildiğini” savundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Emel Tel yaptığı yazılı açıklamada, “hükümet bozma ve kurma kararları Hala Sultan Camii’nde alınırken, şimdi de kitap fuarı adı altında misyonerlik faaliyetlerinin de Hala Sultan ismi ile anıldığını” iddia etti.

Tel, “Kıbrıs’taki yayın evleri KDV, vergi, taşımacılık, Ticaret Odası’na üyelik gibi birçok yaptırımı yerine getirmek zorunda iken, kitap fuarı adı altında AKP propagandası için Türkiye’den gelen firmalara ayrıcalık yapılması siyasetteki çifte standardı ortaya koymaktadır” dedi.

Tel, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni de alet olduğu gerekçesiyle eleştirdi.