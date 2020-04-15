KTTO: Hükümet, özel sektöre maaş desteği tüzüğü’nü yeniden şekillendirmeli

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), bu zor günlerde çalışanları desteklemenin başlıca görev olduğuna işaret ederek, hükümete, Covid-19 salgın tehlikesi nedeniyle özel sektör çalışanlarına maaş desteği verilmesini öngören tüzük değişikliğini, yeniden şekillendirmesi gerektiği konusunda ısrar edeceğini duyurdu.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin hazırladığı bu tüzükle, maaş desteğine hak kazanacak olanların kapsamının alabildiğine daraltıldığı görüşü ifade edilerek, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası, maaş desteğinin, iş yerlerinin açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın kayıtlı bütün özel sektör çalışanlarına verilmesi gerektiğine ilişkin görüşünü hükümet ve kamuoyu ile daha önce paylaşmıştı; bu görüşünde ısrar etmektedir” denildi.