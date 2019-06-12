Acun Ilıcalı, geçtiğimiz pazar akşamı evlenen Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ı Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, Kilyos'ta düzenlenen düğünle evlenmişti.

llıcalı, ünlü çiftle birlikte düğünde çekilen bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'a mutluluklar dileyen Ilıcalı paylaşımında, "İyilik dolu kalbinle mutluluğu çok hak ediyorsun. Ömür boyu mutlu olmanızı diliyorum. Küçük Eserler dolaşsın artık etrafımızda :) " notunu yazdı.