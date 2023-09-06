Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren ‘Emlak Dünyası’ adlı iş yerinde patlama meydana geldi

Polis Basın Subaylığı’ndna verilen bilgiye göre dün akşam saat 22:35 raddelerinde Lefkoşa-Küçük Kaymaklı da Özker Özgür Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Emlak Dünyası isimli iş yerinin kuzey kısmındaki giriş kısmına kimliği meçhul şahıs/lar tarafından bırakılan nevi henüz tespit edilemeyen , patlayıcı maddenin patlaması sonucu iş yerinin vitrin camları kırılarak, dış ve iç duvarları hasar görmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

PGM/BRT