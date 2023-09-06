Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren ‘Emlak Dünyası’ adlı iş yerinde patlama meydana geldi
Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren ‘Emlak Dünyası’ adlı iş yerinde patlama meydana geldi

Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren ‘Emlak Dünyası’ adlı iş yerinde patlama meydana geldi

Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren ‘Emlak Dünyası’ adlı iş yerinde patlama meydana geldi

A+A-

Polis Basın Subaylığı’ndna verilen bilgiye göre dün akşam saat 22:35 raddelerinde Lefkoşa-Küçük Kaymaklı da Özker Özgür Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Emlak Dünyası isimli iş yerinin kuzey kısmındaki giriş kısmına kimliği meçhul şahıs/lar tarafından bırakılan nevi henüz tespit edilemeyen , patlayıcı maddenin patlaması sonucu iş yerinin vitrin camları kırılarak, dış ve iç duvarları hasar görmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

PGM/BRT

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.