KULLANICILARA BÜYÜK ŞOK!

WhatsApp'taki 'hata' mesaj gizliliği konusundaki soruları tekrardan gündeme getirdi

WhatsApp'ta birinin grup konuşmalarına katılmasına izin verebilecek arka kapı açığa çıkarıldı. Bu hatanın ardından kullanıcıların konuşmalarının güvenliği konusu tekrardan gündeme geldi. Bulunan açık sayesinde WhatsApp gruplarında yazılanlar fark edilmeden başkaları tarafından okunabiliyor.

Amanya’nın Ruhr Üniversitesi’nden güvenlik uzmanları, WhatsApp sunucularını denetleyen herkesin (örneğin hükümet tarafından yönlendirilen bir çalışan gibi) güvenlik süreçlerini taklit edebildiğini, gruplara yeni üyeler ekleyebildiğini ve özel konuşmaları görebildiğini açığa çıkardı. WhatsApp sunucularını kontrol eden kişiler bu yöntemle gizlice grup konuşmalarını takip edebiliyor.

WhatsApp kullananlar, yeni bir üye gruba katıldığında bir bildirimle bunu biliyor. Ancak bu olmazsa herhangi biri fark edilmeden sohbetleri sessiz şekilde izleyebiliyor. Araştırmacılar, sunucunun mesajların gönderildiği yoldan geçmesini sağlayarak üyelerin bu bildirimi almayacağını ya da yeni gelen kişinin farkında olmayacağını söyledi.

Hata, uygulamayı güvenli bir şekilde iletişim için kullanan dünyadaki pek çok kişinin mahremiyeti üzerine endişeler yaratıyor. Facebook'a ait olan WhatsApp, kullanıcıları için uçtan uca şifreleme yoluyla güvenliği arttırdığını iddia ediyor. Bu hatanın ardından kullanıcıların konuşmalarının güvenliği konusu tekrardan gündeme geldi.

WhatsApp, grup mesajlarında gizli bir üyenin bulunmasının imkânsız olduğunu ve bu kusurun, kullanıcılar arasındaki mesajların dışarıdan bakmaya çalışanlardan uzak tutulduğunu iddia eden uçtan uca şifrelemeyi etkilemediğini söyledi.

WhatsApp sözcüsü "Bu soruna dikkatle baktık" dedi ve ekledi: "WhatsApp grubuna yeni insanlar eklendiğinde mevcut üyelere haber veriliyor. Bu nedenle grup mesajları gizli bir kullanıcıya gönderilemiyor. Uygulamalarımızın gizliliği ve güvenliği WhatsApp için inanılmaz derecede önemlidir. Bu yüzden çok az bilgi topluyoruz ve WhatsApp'da gönderilen tüm iletiler uçtan uca şifreleniyor."